I My Escort concludono la trilogia “Parentesi Estive” con il singolo “Lasciare – Andare”

I My Escort, pop band vicentina con un primo album all’attivo dal titolo Canzoni in ritardo del 2015, pubblicano il nuovo singolo Lasciare – Andare (John Mayer), che conclude la trilogia di “Parentesi Estive” formata dal singolo omonimo, una cover dei Righeira de L’Estate sta finendo, che ha portato la band veneta ad occupare il podio più alto delle classifiche emergenti italiane, e da quest’ultimo singolo Lasciare – Andare che è un saluto e un ringraziamento a chi ha collaborato alla riuscita di questo progetto.

Guarda il video qui: https://youtu.be/FcxvjJJe6TU

«Una delle cose che amiamo del concetto di “viaggio” è l’assenza dei limiti, - raccontano i My Escort - se volessimo, potremmo pensare di fissarne l’inizio e la fine, ma lungo il percorso ci accorgeremmo che la decisione di partire è comunque il frutto di una riflessione e di una serie di accadimenti che ci hanno “portato” fino al punto di immaginare una meta, o meglio, una nuova meta; lungo il percorso ci imbatteremmo certamente in situazioni impreviste, stimolanti al punto da poter magari influenzare la nostra direzione e di riflesso l’arrivo alla meta preposta o addirittura essere considerate esse stesse delle mete o dei nuovi punti da cui ripartire. Durante il viaggio - proseguono i My Escort – ci si rende conto di fatto che l’inizio e la meta perdono di valore, ci si rende conto in fondo che nel viaggio, la meta è in effetti il viaggio stesso, la consapevolezza che ogni istante racchiude in sé la medesima potenza e vita dell’istante che lo precede e lo segue rende unico ed elettrizzante l’esperire».

I timori e le sensazioni che affliggevano il protagonista di PARENTESI ESTIVE rivelatisi corretti in L’ESTATE STA FINENDO non gli hanno comunque impedito di vivere un sogno ben sapendo che il risveglio sarebbe potuto essere dei più amari, permettendogli peraltro di assaporare attimi che altrimenti li sarebbero stati preclusi.

Francisco Grimaldi ha curato la regia delle loro ultime visioni, Matteo Franzan è il produttore artistico dei My Escort.

La band al termine della promozione si prepara a tornare in studio per registrare nuovi brani che verranno rilasciati nel 2018.

Info: https://www.facebook.com/myesband/

Pubblicata il 10/04/2018