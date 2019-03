I misteriosi The Used Notes fuori con il video di Scream Please

Scream Please è il nuovo video pubblicato dal progetto musicale denominato The Used Notes.

The Used Notes è una studio-band che vuole mantenere un’aura misteriosa intorno ai componenti. Il cantautore / produttore ha sede nel Kent nel Regno Unito e i musicisti che ne fanno parte provengono da Stati Uniti, Germania, Italia e Londra. Lo studio di registrazione dove hanno registrato è il “Rimshot studio” nel Kent UK.

Scream Please è una canzone parla di salute mentale e la necessità di aprirsi e parlare di come la vita ci sta influenzando.

Il brano è stato scritto da The Used Notes pensando a qualcuno in particolare, ma è riconoscibile da molti nella società moderna. L’idea della canzone non è tanto quella di aumentare la consapevolezza, ma di incoraggiare le persone a potenziare se stesse condividendo i loro sentimenti di stress e ansia per superarli insieme.

https://youtu.be/uWAJ8Z1EeqE

Con un po’ di soul, pop e un pizzico di Jazz e Gospel, il singolo Scream Please è un brano ritmico ma sentimentale.

Il video del singolo già pubblicato su youtube è stato creato per cercare di riflettere il messaggio nella canzone.

Scream Please uscirà il 14 maggio 2019 su tutte le piattaforme digitali.

Pubblicata il 20/03/2019