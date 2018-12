I KEPLERO pubblicano il videoclip di DARE TO GO, il loro nuovo singolo

Il 6 Dicembre 2018,i Keplero pubblicano il videoclip del nuovo singolo “Dare to go” (Layell label/iMusician), registrato presso lo Jafar Studios di Lucera.

“Dare to go” è il messaggio di coraggio dei Keplero a chi vuole cambiare la propria realtà, risvegliando le persone che subiscono una società degradata ed egoisticamente proiettata alla superficialità.

DARE TO GO – Official video: https://www.youtube.com/embed/K2odEuB0Xzo

Il videoclip si basa sul concetto centrale del brano stesso: “il coraggio”.

Il personaggio del bambino, interpretato da Andrea Chiechi è il punto cardine di tutto il racconto: questo ragazzino gioca con i soldatini di colori diversi, contrastanti, in un ambiente quasi asettico dove però troviamo una sveglia con un soldato clone di Star Wars ed una maschera bianca.

Il libro che il protagonista prende lo catapulta lo catapulta in una realtà parallela, in cui tutto è totalmente diverso.

Il singolo è su tutti i Digital store: http://bit.ly/2D41cxt

Successivamente il protagonista diventa adulto e s’imbatte in personaggi “particolari”: alieni dal corpo umano con il volto animale dalle forme geometriche.

Il protagonista (Roberto Tucci) si vede diverso, ha paura, corre via ma durante la fuga s’imbatte in persone normali che lo ritengono strano, più per l’atteggiamento che per il suo aspetto episodio che lo spaventa e lo confonde.

Il videoclip continua con particolarità che raccontano della guerra del protagonista stesso con gli stereotipi che ha nella sua testa.

Una battaglia dura ed estenuante ma che alla fine porta la navicella a perdersi nella luce del sole.

Nella conclusione del videoclip, il protagonista, grazie al grande lavoro di Valentina Festa esprime il coraggio di osare in cui i bambini riescono ad essere migliori degli adulti.

Line up



Sergio Valerio – vocals & guitar

Luca d’Altilia – bass, ukulele bass & baritone guitar

Costantino Martino – drums,electric drums,percussion

Michele Perrella – keyboards & vocals

Pubblicata il 07/12/2018