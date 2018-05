I giovanissimi Foschia si esibiranno alla Casetta Rossa per presentare il progetto del loro primo album in studio: sostenete la loro campagna su Musicraiser!

Dopo il lancio della loro campagna su Musicraiser, i Foschia tornano ad esibirsi live questo sabato 12 maggio sul palco della Casetta Rossa di via Mario Bastia a Bologna.

I sei membri del gruppo, tutti classe 1999 e 2000, propongono un rock progressive che guarda agli anni settanta, traendo ispirazione da colossi del genere come i Pink Floyd, oltre che alla musica d’autore italiana. Dimostrano una grande presenza scenica che li porta ad esibirsi su diversi palchi importanti come quello del Pratello R’Esiste, di Vicolo Bolognetti, del Calderino Rock Festival e di Libera Contro le Mafie in apertura a Il Parto delle Nuvole Pesanti. Simone Arminio de Il Resto Del Carlino scrive di loro “Testi poetici e ricercati in una base rock dominata da tastiere che oggi è raro sentire ancora.”

Dopo la release con Areasonica Records del doppio singolo “L’Attimo infinito” e “Different Ways”, i Foschia lanciano la campagna su Musicraiser (https://goo.gl/yXBS6z) per realizzare il loro primo album in studio raggiungendo, in pochissimi giorni, più del 60% dell’obiettivo finale. Il live di sabato 12 maggio alla Casetta Rossa sarà un’occasione imperdibile per conoscere il progetto della band e supportare il loro crowdfunding. Si parte alle 21.00, non mancate, vi aspettiamo!

SABATO 12 MAGGIO | Foschia Live @ Casetta Rossa

Via Mario Bastia, 3/2 – Bologna

INIZIO ORE 21.00 – INGRESSO GRATUITO

Per informazioni: La Suburbana Lab – ufficiostampa@lasuburbana.it – T. 328.5552994

Pubblicata il 11/05/2018