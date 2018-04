I Foschia lanciano la campagna Musicraiser per la realizzazione del loro primo album in studio: siete pronti a sostenere il progetto Dalla Città al Cielo?

Parte la campagna Musicraiser dei Foschia per la realizzazione del loro primo album in studio Dalla Città al Cielo: un progetto giovane e originale da supportare e tante ghiotte ricompense pensate per i fan! Per sostenerli collegatevi alla loro pagina Musicraiser e scegliete il vostro Fan Pack. A questo link: https://goo.gl/yXBS6z

Il progetto dei Foschia ha già suscitato e ricevuto grande attenzione da parte dei fan raggiungendo quasi il 40% dell’obiettivo finale in pochissime ore, adesso la band bolognese ha bisogno del vostro incoraggiamento. I fondi raccolti sulla piattaforma di crowdfunding Musicraiser saranno impiegati nella realizzazione in studio del concept album Dalla Città Al Cielo, basterà una donazione, in cambio potrete scegliere tra i tanti Fan Pack che i musicisti hanno ideato per voi: CD, adesivi, T-shirt uniche a tiratura limitata, create a mano, personalizzate e autografate dalla band, lezioni di musica con i Foschia, live e tanto altro!

I Foschia, tutti musicisti classe ‘99 e 2000, si portano dietro talento da vendere e un alternative rock poliedrico e cantautorale, ispirato al prog dei primi ‘70 e alla musica d’autore italiana. Arrivano primi al GD Factor di Bologna, conquistano il pubblico de Il Pratello R’Esiste e dell’Hey Joe di Piazza Maggiore, partecipano al Calderino Rock Festival e al Libera Contro le Mafie in apertura a Il Parto delle Nuvole Pesanti.

Con il loro doppio singolo L’Attimo Infinito, edito da Areasonica Records, approdano nel giro di poche ore in posizione #92 della classifica TOP 200 di iTunes e il giornalista Simone Arminio de Il Resto Del Carlino scrive di loro: “Testi poetici e ricercati in una base rock dominata da tastiere che oggi è raro sentire ancora.”



Avete già contribuito al loro progetto? Supportate i Foschia e la musica emergente e indipendente condividendo la campagna Musicraiser con i vostri amici!

Pubblicata il 24/04/2018