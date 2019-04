I Dynamica tornano in radio con il nuovo singolo Ho Bisogno: questo 26 aprile release party allo Stones Cafè di Vignola!

Con la loro musica ci hanno insegnato che tutte le strade portano al rock: fuori oggi il nuovo singolo dei modenesi Dynamica, in radio e su Spotify arriva Ho Bisogno, terza traccia estratta dal loro omonimo debut album edito dalla label Areasonica Records e disponibile su iTunes!

Questo 26 aprile avremo anche l’occasione di accaparrarci una copia fisica del disco e di goderci il rock blues dei Dynamica tutto dal vivo: la band salirà sul palco dello Stones Cafè di Vignola per un Release Party con il botto!

Manuele Foti de Il Megafono aveva scritto di loro “un disco che [...] non ha nulla da invidiare alle band di cartello. Un lavoro che mette in risalto una elevata capacità tecnica, mostrando che, anche sotto l’aspetto compositivo, i Dynamica hanno molto da dire e da offrire nel panorama rock e hard-rock odierno”; anche Antonio Bacciocchi di Radio Coop ne aveva parlato più che positivamente definendo l’album Dynamica “Ben fatto e prodotto”. Sperimentazione ed esplorazione artistica per un rock che spazia da un mood più classico e rockabilly fino alle atmosfere più grintose dell’hard rock. Una dinamicità condita con piacevolissimi accenti di blues.

Sintonizzatevi per ascoltare Ho Bisogno e segnate il 26 aprile in agenda: Release Party dei Dynamica assolutamente da non perdere, si parte alle 22.00, vi aspettiamo!

Pubblicata il 23/04/2019