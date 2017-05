I DAGMA SOGNA TORNANO CON ADESSO NO, IL TERZO SINGOLO ESTRATTO DALL’ALBUM FRAMMENTI DI IDENTITA’!

La band pop-rock Dagma Sogna, che ha ormai conquistato una solida schiera di fan appassionati in giro per l’Italia, torna da oggi in radio con Adesso No, terzo singolo tratto dal disco Frammenti Di Identità, per regalarci un’altra ondata di emozioni!

Con il secondo singolo, Il Temporale, i Dagma Sogna hanno scalato più di 80 posizioni all’interno della Indie Music Like del MEI e il brano è entrato rapidamente in rotazione su numerose radio italiane, compresa Radio Onda Ligure, una delle redazioni radiofoniche più celebri e amate della loro regione natale.

Durante l’intervista sull’emittente ligure, il direttore Maurilio Giordana ha ripercorso il sentiero musicale e discografico dei Dagma Sogna, dalle origini ad oggi, esaltando i numerosi traguardi del gruppo: tra tutti l’ospitata su Rai 3 all’interno del format “Talenti Nostri” del TgR Liguria e la partecipazione alla rassegna musicale “La Stampa per il festival – Un amore così grande” presso il Teatro Dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Adesso No, il nuovo singolo tratto dal disco, è un brano dal sound che conquista e resta dentro, melodie che ci parlano di un amore destinato a realizzarsi ma che sembra non arrivare mai. Ritroviamo la malinconia tipica delle canzoni dei Dagma Sogna, il loro pop nostalgico fatto di dolci riff di chitarra misti ai ritmi marcati e coinvolgenti della batteria.

Continuate a seguire i Dagma Sogna sulla loro pagina Facebook per restare aggiornati sulle loro novità e restate sintonizzati: Adesso No è in radio!

Pubblicata il 19/05/2017