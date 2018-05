I Briganti Sabini tornano in radio con il loro nuovo singolo Ci Sarà: un’evocativa rivoluzione interiore su ritmi incalzanti dal tipico sapore folk

Accendete la radio, i Briganti son tornati: Ci Sarà è il nuovo singolo dei Briganti Sabini, secondo estratto dal loro disco di debutto Remusicando, uscito agli inizi del 2018 per Areasonica Records.

Da mesi spopolano in radio e sul web con il loro folk rock affascinando critica e pubblico di tutta Italia: conquistano il primo posto al Palafiori di Sanremo in occasione del Sanremo Jukebox 2018, il contest patrocinato da Moreno De Ros e Promuovi la tua musica, Antonio Bacciocchi di Radio Coop scrive della loro fatica discografica “Remusicando raccoglie al meglio il loro mood sonoro che coglie spunti da rock, folk tradizionale, ritmi reggae e ska, in una fusione divertente, ballabile e travolgente. Disco sicuramente riuscito e interessante” e Leda Ferrari di Music Map rincara la dose “Raccontare storie è la funzione del menestrello che per emozionare usa la voce – calda e profonda nel caso dei briganti – a cui aggiunge l’altro ingrediente magico, la musica: ciò che i Briganti Sabini sanno fare davvero bene”.

Il nuovo singolo Ci Sarà é un brano dai ritmi incalzanti, tipicamente folk, che fa da sfondo ad un’altalena sonora potente e d’effetto, una track che ci parla di rivoluzione interiore, della ricerca del nostro vero io, rivolta al futuro e alla realizzazione di ciò che davvero crediamo e vogliamo essere. Remusicando è su iTunes e su tutti i migliore store digitali internazionali, Ci Sarà invece potrete trovarlo in streaming su Spotify, in radio o su Youtube!

Photo by Oscar Serio

Pubblicata il 08/05/2018