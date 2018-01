I Blue Moka e Fabrizio Bosso a Lavello (PZ) per inaugurare il tour insieme

Venerdì 12 gennaio alle 21.00 al Cinema Teatro San Mauro di Lavello (PZ), parte il Bluemoka Tour: il quartetto “Blue Moka”, composto da Alberto Gurrisi (hammond), Emiliano Vernizzi (sax), Michele Bianchi (chitarra) e Michele Morari (batteria), presenta in anteprima il disco omonimo, in uscita il 19 gennaio per Jando Music/Via Veneto Jazz, che vede la partecipazione straordinaria di una leggenda del jazz, Fabrizio Bosso.

Prima data del tour che porterà in giro per i teatri d’Italia i Blue Moka e Fabrizio Bosso per presentare l’album d’esordio, che raccoglie 8 brani originali e coniuga atmosfere blues con ritmi funky e r’n'b, aprendosi al nu-jazz newyorkese. A questi brani si aggiungono due standard rivistati di Wayne Shorter (Footprints) e Michel Petrucciani (Brazilian Like)e un tributo a Lucio Dalla (Futura), musicista molto caro alla band.

“Blue Moka” riprende i colori della tradizione jazzistica americana ma sperimenta con le tessiture cromatiche, creando una nuova sfumatura di blu: un blue moka. Una cifra stilistica che oscilla tra ricerca di linguaggio, tradizione e groove, uno spazio che tutti i membri abitano con ironia e complicità grazie anche al sound energetico che li contraddistingue.

Michele Bianchi e io veniamo dalla campagna emiliana, dove tutto sembra lontano, ma la voglia di crescere e fare musica era tanta – dichiara il batterista Michele Morari. Alle prime jam a Milano, abbiamo conosciuto Alberto Gurrisi che suonava già con “quelli più tosti”. Con lui abbiamo creato un trio e abbiamo cominciato a suonare nei localini: tante ore passate insieme in macchina, birre, notti in bianco a parlare di jazz e bere caffè e sognare tanto.

I “Blue Moka” nascono così, nel 2009, da un’idea di un gruppo di amici affiatati e innamorati del jazz. L’inserimento di Emiliano Vernizzi al sax ha ampliato ulteriormente le possibilità sonore e incrementato la necessità di creare un repertorio originale.

Nel 2014 la band realizza un altro sogno: quello di suonare con Fabrizio Bosso. La prima serata con Fabrizio è stata incredibile – ricorda Morari – prima del bis ci siamo radunati per decidere il brano di chiusura e, in quel momento, Bosso ci ha comunicato la volontà di partecipare come ospite al nostro progetto.

Dopo due anni di concerti in numerosi club e festival italiani, dove Bosso partecipa come guest, la collaborazione artistica viene suggellata nel primo disco di studio della band. “Blue Moka” raccoglie le diverse anime della band ed è una miscela di modern jazz, R&B e funk, con un grande rispetto per la tradizione hammondistica degli anni ’60. Sullo sfondo, i numerosi artisti che hanno influenzato e formato i componenti del quartetto: Jimmy Smith, Art Blakey, Winton Marsalis, Brian Blade, Pat Metheny, fino a Robert Glasper, Roy Hargrove, Larry Goldings.

Tra i brani originali, Bacon VS Tofu (di Emiliano Vernizzi) è il primo brano suonato con Bosso, mentre I felt this for you (di Michele Bianchi) è stato il tassello risolutivo che ha evidenziato la capacità del gruppo di esplorare insieme nuove sonorità. Caratterizzata da un suono nordico in netta contrapposizione con il bop tipico dell’hammond, Clear (di Morari e Bianchi) è un motivo che Michele Morari aveva in testa durante un viaggio solitario in Lapponia. 30 mesi nasce da una session di quattro giorni di prove, durante i quali Alberto Gurrisi ha mangiato chili di Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi.

Venerdì 12 gennaio 2018

ore 21.00

Teatro San Mauro

Via Federico di Svevia, 20, 85024, Lavello

Biglietti: a partire da € 16,40

Info e prenotazioni

Tel: 336 755 693

Formazione

Alberto Gurrisi, hammond

Emiliano Vernizzi, sax

Michele Bianchi, chitarra

Michele Morari, batteria

special guest: Fabrizio Bosso, tromba

Bluemoka Tour 2018

12/01 – Teatro San Mauro, Lavello (PZ) feat. Fabrizio Bosso

13/01 – Teatro Cicolella, Foggia feat. Fabrizio Bosso

30/01 – Cento Jazz Club, Cento (FE) feat. Fabrizio Bosso

31/01 – Al Vapore Jazz Club, Marghera (VE) feat. Fabrizio Bosso

01/02 – Jazz on Top, Prata di Pordenone (PN) feat. Fabrizio Bosso

29/03 – Blue Note, Milano feat. Fabrizio Bosso

30/03 – Arci Zerbini (ZU), Parma feat. Fabrizio Bosso

Gaito Ufficio Stampa e Promozione

Guido Gaito info@gaito.it

+39 329 0704981 | + 39 06 45677859

Via Vincenzo Picardi 4C 00197 Roma

Mappa di Google Ingrandisci

Pubblicata il 11/01/2018