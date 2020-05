I Blou Daville rompono il ghiaccio con il nuovo video di “The Game”

Il nuovo video dei Blou Daville dal titolo “The Game” è da oggi disponibile alla visione. Il brano è estratto dal disco “When Red Blood Goes Black Love” prossimamente in uscita via Blue Mama Records in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Primo singolo estratto dal nuovo EP della band più misteriosa di Torino, “The Game” è un crossover perfetto tra Rock, Blues e Tex Mex, un concentrato di atmosfere intriganti ed esoteriche dal un sound originale e coinvolgente. Sonorità vintage e groove incalzanti tenuti saldamente insieme da un timbro vocale graffiante e sensuale, questi sono gli elementi costitutivi dell’inconfondibile marchio di fabbrica dei Blou Daville: una band di grande esperienza pronta ad uscire allo scoperto con uno stile ed una line-up freschi di rinnovo.

Ecco il link per guardare il video di “The Game”:

Genere: Blues, Rock, Tex Mex

Artisti simili: Mark Lanegan Band, Imelda May, Nouvelle Vague

www.volcanopromotion.com

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

https://www.facebook.com/BlouDaville/

Pubblicata il 21/05/2020