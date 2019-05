I Black Violence sulla scena con il loro nuovo singolo Need Of Darkness: su youtube il videoclip!

Fuori oggi in radio e su youtube Need Of Darkness, il nuovo videoclip dei Black Violence nonché title track del loro omonimo disco d’esordio, targato Areasonica Records e disponibile su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali!

Tante opinioni positive arrivate negli ultimi mesi sul loro ultimo lavoro, tra tutte quella di Manuele Foti de Il Megafono che scrive di loro: “Ogni traccia sembra un vero e proprio inno da cantare e pogare a squarciagola, senza remore e senza preoccuparsi di ciò che potrebbe pensare il vicino bigotto. I Black Violence [...] potrebbero anche convertire chi ha una certa voglia di cambiare, di rinnovarsi e di sperimentare nuove vie sonore che vadano dal metal al growl, allo scream per poi finire in un armonioso carnevale sonoro grezzo e duro.”

Un alt metal, il loro, che si fonde con l’hard rock, disseminato di contaminazioni industrial, pop rock e blues, dal sapore molto personale e identitario. Stile perfettamente incarnato dal sound del nuovo singolo Need Of Darkness, un brano emotivamente forte, dove la ricerca personale di un momento di oscurità e di solitudine diventa necessità per raggiungere la propria pace.

Pubblicata il 30/04/2019