I Batà Ngoma pubblicano un nuovo video: The Reasons Of Judah

Avete mai pensato a quali erano le ragioni di Giuda? Paolo Bianconcini, polistrumentista dotato di etnomusicologa sensibilità e spiritualità raffinata, se l’è chiesto nell’ultimo videoclip del progetto Batà Ngoma dal titolo eloquente The Reasons Of Judah in uscita per l’etichetta discografica Native Division Records e disponibile adesso sul canale Youtube della band.

In un’epoca di certezze liquide e sentenze mediatiche, Bianconcini usa la metafora del più grande dei peccatori per invitarci ad andare oltre le apparenze e scavare nei processi e nelle dinamiche complesse che determinano le scelte della nostra vita. E lo fa col tono scanzonato e solare del reggae, la musica afroamericana dondolante e sincopata portata al successo negli anni 70 da Bob Marley & The Wailers, una cifra stilistica solo apparentemente in contrasto con le delicate questioni che i Batà Ngoma sviluppano attraverso un videoclip delizioso dove la pietra angolare è rappresentata dall’attenzione al testo che si innesca su di una sequenza di immagini tratte dall’iconografia sacra e profana.

Questo sincretismo di forme ed opposti è la caratteristica del progetto Batà che anticipa con questo nuovo singolo un disco già annunciato da mesi dal titolo Don’t Stress in uscita il 22 dicembre sulle piattaforme digitali e dal 12 gennaio disponibile in tutti i negozi di dischi.

Ecco il link a The Reasons Of Judah

Pubblicata il 18/12/2017