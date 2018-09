I Barbarossastraße svelano i primi dettagli sul loro secondo album

È stata fissata per il 7 dicembre la data che segnerà l’uscita del secondo album dei Barbarossastraße. Con oltre quattordici anni di esperienza live e quattro anni dopo la release del suo primo album, la band senese apre un nuovo capitolo della sua carriera, rinvigorita dall’accordo con la Volcano Records, una delle label più attive sulla scena rock e metal europea.

Le canzoni spaziano da uno stile Heavy e veloce ad uno marcatamente più melodico, senza togliere spazio alle ballad. Le liriche sono legate da un concetto di fondo che le unisce e le caratterizza: il desiderio di portare avanti la propria musica a dispetto delle molte difficoltà che questa era impone ad una band underground;

Il disco si chiamerà Waiting in the Wings e sarà composto da dieci brani inediti, di cui oggi si svelano titoli e data di pubblicazione:

01. Here To Stay, 02. Backdraft, 03. Waiting In The Wings, 04. Nowhere Train,

05. Hereafter, 06. On The Loose, 07. Praise The Storm, 08. Mexican Standoff,

09. I’ll Do It Again, 10. It Will Take Some Time

Per maggiori informazioni



Pubblicata il 23/09/2018