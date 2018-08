I 17 Crash rifanno Dust In The Wind dei Kansas

Ros Vasile, frontman dei 17 Crash, supportato dal fido CJ Black Dog alla chitarra, ha appena rilasciato un video cover con la sua interpretazione intensa ed emozionante del classico dei Kansas, Dust In The Wind. Ros Vasile guida i livornesi hard rockers 17 Crash che hanno rilasciato qualche mese fa il loro ultimo disco Hit The Pray, album che ha raccolto buoni consensi di pubblico e critica, prodotto da Simone Mularoni (DGM, Jorn Lande) e distribuito in tutto il mondo dalla Volcano Records.

Ecco il link al video

Pubblicata il 08/08/2018