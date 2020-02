HyperioN: diffusi singolo, cover e tracklist del nuovo disco

La Heavy Metal band HyperioN ha reso noti i dettagli del secondo album “Into the Maelstrom”, che verrà pubblicato in CD da Fighter Records il prossimo 21 Aprile 2020.

Formatisi a Bologna nel 2015, gli HyperioN annoverano tra le proprie fila alcuni veterani della scena Metal locale: l’ex batterista dei S.O.T. Marco Jason Beghelli; l’ex chitarrista dei Prophecy/Prophexy Davide Cotti, principale autore di musiche e testi; e lo shredder Luke Fortini (Imago Imperii, ex Children Of The Damned e Paul DiAnno).

Il primo album degli HyperioN “Dangerous Days” è uscito nel Novembre del 2017 per Fighter Records che lo ha promosso e distribuito in tutto il mondo.

La copertina di “Into the Maelstrom” è opera di Akirant Illustration, che attualmente lavora con artisti del calibro di Iron Maiden, Blaze Bayley e Holycide. L’album conterrà 9 canzoni ottimamente prodotte e dalle influenze 80iane sulla scia di band come Judas Priest, Annihilator, Iron Maiden, Metallica, Megadeth…

Tracklist:

01. Into the Maelstrom

02. Ninja Will Strike

03. Driller Killer

04. The Maze of Polybius

05. From the Abyss

06. Bad Karma

07. Fall After Fall

08. The Ride of Heroes

09. Bridge of Death

In attesa della pubblicazione, è possibile ascoltare un brano del disco al seguente link:

https://youtu.be/L0TKe7_t2Vo

Web/Social Links:

http://www.hyperionband.com

https://www.instagram.com/hyperionband

https://www.facebook.com/hyperionbandheavy

https://www.burningmindsgroup.com/atomic-stuff

Pubblicata il 23/02/2020