“Hiding Places”, l’EP d’esordio dei PIC è finalmente disponibile!

Il disco d’esordio Album dei PIC dal titolo “Hiding Places” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

Il trio torinese dei PIC, abbreviativo di Pawns in Chess taglia il nastro inaugurale al loro primo EP intitolato “Hiding Places”. 5 tracce che ripercorrono le musicalità dei ferventi anni ’70 variando dal Blues di Morning Lust all’Hard Rock della titletrack. Una proposta musicale inedita, contenutisticamente ricca di riflessioni personali e ben ponderata nella struttura ritmica che grazie ai ritornelli conquista mnemonicamente.

“Red Moon” Official Lyric Video:

Genere: Rock, Hard Rock

Artisti simili: Led Zeppelin, Black Sabbath, Greta Van Fleet

Pubblicata il 06/12/2019