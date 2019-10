“Hey ciao” è il nuovo singolo e video dei MahDoh!

Il 18 ottobre 2019 è uscito il video del brano Hey ciao, estratto dall’Ep “Rughe” dei MahDoh! pubblicato un anno fa per MiaCameretta Records.

I MahDoh!, sono una band romana dai suoni indie pop raffinati e un po’ vintage formata da Olivia Volpi (voce), Riccardo Schiavello (chitarra), Marco Pasquariello (tastiere), Veronica Monaco (basso) e Stefano Padoan (batteria/voce).

Hey ciao, che vede la regia di Angelice B.Ganti, è un video che, nella sua semplicità, ci rimette in contatto con i luoghi più nascosti e più puri della nostra vita. Protagonisti due bambini, su un testo che parla di una storia finita e della necessità di comunicare nonostante tutto, nonostante diventando “grandi” ci specializziamo nell’arte di trovare mille modi per non dirci più le cose fondamentali.

Il video è chiaro, diretto, e ci riporta nella dimensione del gioco e dell’espressione. Gli sguardi che si “toccano”, che si parlano, ci raccontano la dolcezza e la magia di potersi ancora incontrare e, chissà, magari anche lasciare, in modo naturale e libero da costruzioni e preconcetti.

Il video di Hey ciao è disponibile su youtube e il brano si trova su tutte le migliori piattaforme digitali.

Guarda il Video Hey ciao:

https://youtu.be/zBGKyXZa-hs

Ascolta il Brano qui:

https://smarturl.it/HeyCiao-MahDoh

Biografia

I MahDoh! Sono una band romana formata da cinque elementi: Olivia Volpi (voce), Riccardo Schiavello (chitarra), Marco Pasquariello (tastiere), Veronica Monaco (basso), Stefano Padoan (batteria/voce).

La loro influenze vengono da quella scena musicale contemporanea Americana che racchiude scritture pop, accompagnate da sonorità morbide e colorate come i Real Estate, Beach Fossils, Dan Auerbach, Mac DeMarco, ecc..

La band registra il suo primo ep “Rughe” al VDSS Recording Studio, lavoro che viene registrato e masterizzato da Filippo Strang (VDSS) e mixato da Jesse Germanò (Jedisound Studio).

Prima dell’uscita del disco, i MahDoh! rilasciano un primo singolo, una loro reinterpretazione del brano “Scende la pioggia” di Gianni Morandi.

“Rughe” esce, il 2 Dicembre 2018 per MiaCameretta Records.

Attivi nella scena musicale romana e laziale, i MahDoh! hanno suonato in diversi live club, tra i più frequentati del panorama underground.

CREDITS HEY CIAO:

REGIA: Angelice B.Ganti

ATTORI: Bianca e Jacopo

COLLABORATORI: Olivia Volpi, Stefano Padoan

ANIMAZIONE: Bubi Visual Arts

REGISTRAZIONE: Filippo Strang al VDSS Recording Studio

MIX: Jesse Germanò al Jedi Sound Studio

MASTERING: Filippo Strang al MOA Studio

LINK SOCIAL STREAMING E WEB

IG: https://www.instagram.com/mahdohband/

FB: https://www.facebook.com/mahdohband/

YT : https://www.youtube.com/channel/UC7-2_ElWQKfOOw-WH_3jfkA

Pubblicata il 31/10/2019