Hence, release digitale del primo Ep

Dal 21 settembre, dopo aver fatto parlare di sé con la release del singolo “I’ve been looking inside of me”, gli Hence, rendono disponibile in versione digitale il loro primo Ep dal titolo omonimo.

Il lavoro coniuga melodie pop a suoni più ricercati provenienti dal post punk, dall’indie, e dalla dark wave, rimanendo però ben salda nell’universo dell’alternative rock più attuale. Le composizioni alternano momenti di estrema essenzialità musicale ad esplosioni sonore, arrangiamenti basati su ritmiche non convenzionali e ritornelli dinamici.

«I testi criptici e le atmosfere che contraddistinguono i cinque brani, pongono l’accento sul concetto di spazio e distanza, tracciando una linea sfocata che divide la realtà tangibile dalla sua estetica interpretazione».

Per gli amanti di artisti come Biffy Clyro, Editors o Thirty second to Mars, gli Hence sono senza dubbio una band da tenere d’occhio!

Pubblicata il 24/09/2018