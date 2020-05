Hayami / Bitter Awakening, torna l’electro dei TECHNOIR aspettando il nuovo album

Hayami / Bitter Awakening è il titolo del nuovo singolo del duo TECHNOIR, da lunedì 4 maggio in tutte le piattaforme digitali in attesa del prossimo lavoro di studio.

La band composta Alexandros (chitarre, basso, synths, laptop, voce) e Jennifer (voce, effetti) punta sulla combo che unisce trip hop ed electro soul, dove le sinuose linee vocali di Jennifer si uniscono alla produzione elettronica e alle parti analogiche completamente suonate da Alexandros.

La lezione assimilata da Massive Attack e Thundercat si evolve creando un sound maturo e personale, dove non manca anche un respiro rock cristallizzato da raffinate chitarre distorte, supportate anche da un basso cavernoso. Ad impreziosire la proposta della band c’è anche il feat. di Veezo alle tastiere, artista della scena jazz milanese la cui presenza conferma anche un legame rivolto verso la radice black del duo. Tutta la produzione è stata realizzata dallo stesso Alexandros nello studio della band.

Il concept del pezzo è un tributo alla cultura giapponese e ai fumetti manga, il testo -infatti- racconta le gesta di un’immaginaria guerriera. Il doppio titolo rappresenta proprio la duplice anima del personaggio: la prima parte (Hayami) evoca l’energia della battaglia, la seconda (Bitter Awakening) è più introspettiva e malinconica, rappresenta il rimorso del guerriero.

Accompagna la pubblicazione del singolo anche il lyric video che sottolinea ulteriormente i concetti espressi nel testo. Tra i significati del nome Hayami ci sono oceano e tempesta, raffigurati graficamente nello screenplay. Alla base delle illustrazioni ci sono i lavori dell’artista giapponese Mori Yuzan risalenti ai primi del ‘900.

Pubblicata il 06/05/2020