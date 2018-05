Hangarvain, è uscito il nuovo disco Roots And Returns

Dopo quasi due anni di assenza dalle scene, tornano in pompa magna gli Hangarvain con un nuovo disco dal titolo Roots And Returns rilasciato tramite Volcano Records.

La band che aveva pubblicato due dischi ed un Ep e condiviso il palco con grandi nomi del rock come The Darkness, Skillet, Gilby Clarke dei Guns N’ Roses, Y&T, Hardcore Superstar e L.A. Guns, era in silenzio dal 2016, anno d’uscita dell’ultimo lavoro Freaks promosso con oltre 60 concerti in Italia ed Europa.

Roots And Returns che è stato masterizzato in Inghilterra da Pete Maher, storico ingegnere del suono di U2, Jack White e Linkin Park, rappresenta il ritorno a sonorità più southern rock ed hard blues rispetto al precedente disco che invece aveva segnato una svolta verso l’alternative, ed è stato anticipato nelle scorse settimane dal capolavoro del rhythm and blues datato 1968 e completamento riarrangiato in chiave hard ‘n heavy, I Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye, e dal singolo Roots And Returns.

Il nuovo disco degli Hangarvain è disponibile in streaming su Spotify ed in download su tutti i digital service providers oltre che in formato fisico durante i concerti della band e sul sito www.hangarvain.bigcartel.com

Pubblicata il 30/05/2018