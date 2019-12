Hands On: Danza e Musica in «Con-Tatto» Un progetto inedito firmato Emma Scialfa feat. Paolo Sorge e Fabrizio Puglisi

Domenica 5 e Lunedì 6 gennaio presso Zō Centro Culture Contemporanee andrà in scena Hands On: un nuovo ed inedito progetto che vede impegnati Emma Scialfa (regia, danza), Paolo Sorge (chitarra), Fabrizio Puglisi (pianoforte) e Marius Moguiba (danza). Un atto unico per due musicisti e due danzatori, nel quale

il focus primario è sul gesto sonoro e sul suono del gesto, a partire dalle mani. L’intento non è quello di obbedire ad un copione o di assecondare un’esperienza narrativa ma, piuttosto, il bisogno concreto di accendere le percezioni in un linguaggio materico attraverso uno studio sul potenziale sonoro del corpo danzante e l’idea di movimento insita nella natura e nella produzione del suono.

«Il con-tatto emozionale, l’esperienza tattile come anello di congiunzione tra la danza e la musica, sporcarsi le mani, plasmare il suono attraverso il metallo, le corde, il legno, il suolo, attivare la gestualità per definire il colore, la temperatura, la forma, la sostanza»

L’evento fa parte del palinsesto 2019/2020 proposto da AltreScene (Rassegna di Creazioni Contemporanee)

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il botteghino di Zō Centro Culture Contemporanee (piazzale Asia 6, Catania) e presso Motomimetico Studio – Gyrotonic Exercise Method (via Messina 707, Catania)

Per ulteriori informazioni

https://www.facebook.com/HandsOnShow/

https://www.facebook.com/Altrescene/

https://www.facebook.com/bluemamarecords/

bluemamarecords@gmail.com

ZO Centro Culture Contemporanee:

+39 095 816 8912 / +39 389 5912392

MotoMimetico Studio:

+39 392 650 3328

Email: info@motomimetico.it

Pubblicata il 11/12/2019