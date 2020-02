“Hands off”, il nuovo disco dei DIMH Project ed il loro nuovo singolo sono finalmente disponibili!

Il nuovo disco dei DIMH Project dal titolo “Hands off” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

L’abbraccio solidale dei DIMH offerto alle donne porta il nome di “Hands Off”. Una chiara risposta alla violenza e al contempo la promessa di un impegno nel risanare le ferite di coloro che pagano per la colpa di aver amato incondizionatamente. Possessione, paura, infermità, questi alcuni degli alibi dietro ai quali le incurie maschili si nascondono. A ciò fa riferimento il lyric video, che accompagna la release dell’Ep “Earth, Stars, Wind & Fire” il cui avanzare prepotente del rock ribadisce la tendenza dell’uomo nell’ostinarsi a porre tutto sotto il proprio dominio.

“Earth, Stars, Wind & Fire” Official Lyric Video:

Genere: Hard Rock, Melodic Rock, Progressive Rock

Artisti simili: Deep Purple, Rush, Iron Maiden, Glenn Hughes

Pubblicata il 31/01/2020