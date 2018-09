Haapsalu è il titolo del nuovo disco dei The Selfish Cales

Uscirà il prossimo 19 ottobre in tutti i digital store ed il 2 novembre in formato fisico, il terzo disco dei The Selfish Cales dal titolo Haapsalu, nome mutuato da un villaggio di undicimila anime proteso sul Mar Baltico.

Dall’Estonia, un viaggio che diventa seconda nascita: Haapsalu, è anche nuovo punto di partenza per la band Psych Rock Torinese, con una formazione del tutto rinnovata. Andy, unico membro rimasto della line up originaria, presenta con questo nuovo capitolo, un’intensa virata del sound verso territori a cavallo tra psichedelia e progressive. Sullo sfondo Haapsalu, undicimila abitanti: uno scorcio dal Baltico in cui il tempo sembra essersi fermato, istantanea d’un vivido viaggio alla ricerca di sé e dei moti dell’animo.

Ecco la tracklist di Haapsalu



1. Baltic Memories

2. Smokey Shades

3. Haapsalu

4. Beyond The Last Horizon

5. Winterfell

6. Chestnut Maze

7. Fairytales, Nowadays

8. Kaspar Hauser

9. You Can’t Sit With The Sabbath

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

www.facebook.com/theselfishcales

Pubblicata il 07/09/2018