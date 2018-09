H.I.P.S.T.E.R. è il primo brano ad anticipare il nuovo disco dei ReD RioT

Seek! Kill! Burn!, primo disco dei ReD RioT, uscirà il 26 ottobre in tutto il mondo tramite Volcano Records, ma da oggi è disponibile sul canale Youtube della loro etichetta, il brano H.I.P.S.T.E.R. che anticipa il nuovo album.

I ReD RioT sono una band giovane ma che ha già fatto parlare di sé non soltanto in Italia, con un ep pubblicato qualche anno fa ed una corposa gavetta fatta di club e concerti underground in tutto lo stivale ed oltre. Infatti il gruppo che unisce nel proprio sound thrash e groove metal con la sfrontatezza dello street e dello sleaze rock, è stato già protagonista di un lungo tour europeo e promette con questo nuovo capitolo il salto di qualità e la svolta di maturità che in tanti appassionati aspettano.

Il disco uscirà ad ottobre, ma intanto da oggi ecco disponibile H.I.P.S.T.E.R. al link

Pubblicata il 12/09/2018