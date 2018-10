Guarda “Il tuo caro trombamico”, il video di KILLO che anticipa l’EP d’esordio

Marco Aprile in arte “Killo” , eclettico cantautore e compositore salentino , nasce l’8 Luglio 1985 a Galatina(LE). Vive in un paesino della provincia di Lecce (Veglie) e all’età di 6 anni inizia a studiare pianoforte. Dopo 2 anni da autodidatta inizia a studiare chitarra approcciandosi verso diversi generi musicali tra cui country, blues, heavy-metal. A 15 anni fonda i PRIMO IMPATTO, rock band con la quale ha prodotto 2 demo: “IL GIOCO” nel 2000 e “ NON DIMENTICARE” nel 2001 e ricevuto nel 2001 il “Premio per il miglior testo” ad uno dei contest più importanti del salento, Veglie Rock.

Attualmente è anche frontman del trio Road Flowers, una band dal genere brith pop/rock attiva sulla scena musicale salentina dal 2013

Dopo il diploma, nel 2005, intraprende gli studi in Biologia senza mai però placare la sua fame di compositore che lo porta ad accantonare testi e musiche . Si laurea in Biologia e si specializza nel 2013.

Tornato nel paese di origine sente il bisogno di raccontarsi e l’esigenza di incidere quei motivi musicali accantonati, creando un personaggio che rispecchi se stesso, che rispecchi le tradizioni con uno sguardo verso la modernità e l’attualità. Ecco allora che entra in gioco il suo “nomignolo” dato da ragazzino, Killo.

Inizia così a raccontare se stesso, la sua visione del mondo, dei piaceri, dei problemi attuali tra cui il bullismo e la prostituzione, altri invece più ironici, divertenti e folli. Un cantastorie appunto.

Tutto questo è racchiuso nel suo primo EP di 6 brani con sonorità swing, dixie e country la cui uscita è prevista per l’Inverno 2018.

Intanto esce ora il video del suo primo singolo da solista intitolato “Il tuo caro trombamico”.

https://www.youtube.com/watch?v=2Eq_9yEWqLY

Record,mix e master realizzato presso URLO RECORDS https://www.facebook.com/urlorecords/Video realizzato da CineVideoLab di Dalila Miggiano https://www.facebook.com/cinevideolab/





