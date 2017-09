Guarda “Il giorno che verrà”, il nuovo videoclip del cantautore pop rock SIRIO

E’ uscito IL GIORNO CHE VERRA’, il nuovo Videoclip ufficiale del cantautore SIRIO. La regia è di Riccardo Necchi e il brano è tratto dall’album LUCE. Autore del brano, musica e parole, Sirio Pizzato, realizzato al Nerolidio Music Academy di Como (Co) con Filadelfo Castro.

https://youtu.be/tlCc6UDKR2c

Sirio è un cantautore Pop – Rock melodico di origini venete, vive nella provincia di Varese, dove frequenta il CEM (Centro Espressione Musica) diretto da Max De Aloe. Studia canto, pianoforte ed ear-training con i maestri Rick Scharff, Romeo Pigni e Augusto Gentili. Tuttavia nelle esibizioni live, è solito accompagnarsi al basso o alla chitarra. Nel 2005 pubblica “CORRI Più FORTE”, singolo realizzato con Paky Capitale e Alberto Rapetti, ricevendo al primo tentativo buone recensioni sulla rivista musicale RARO! Nel 2006 partecipa a SUPER MATCH, programma tv ideato dalla Master Track Productions di Ivrea (To) e trasmesso su Sky. Nel 2007 è finalista al Festival di SAINT VINCENT e propone il brano “L’AMAREZZA DELLA REALTà” al PREMIO LUNEZIA GIOVANI AUTORI. Pubblica “SPERANZE DAL CIELO”, mini album cui collaborano Paky Capitale, Tony Casuscelli e Alex Carreri (bassista di Enrico Ruggeri). Larivista RARO! rinnova a Sirio il proprio sostegno. Nel 2008 esce “VIVERE SENZA TE”, singolo firmato con Paky Capitale, accompagnato dalle cover “ALBA” di Francesco Renga e “STORIE DI TUTTI I GIORNI” di Riccardo Fogli, rivisitate in una nuova versione rock. “VIVERE SENZA TE” trova spazio sulle pagine della rivista RARO! Nel 2009 in collaborazione con la Master Track Productions di Ivrea (To), viene realizzato il videoclip “ANCORA A PIEDI NUDI”. Con lo stesso brano, Sirio partecipa alla trasmissione tv MTMUSIC, a WEB ITALIA RADIO e all’HIT FESTIVAL TOUR. è finalista al Festival Di SAINT VINCENT e semifinalista al XVIII GRAN PREMIO Della CANZONE ITALIANA, rassegna promossa dall’etichetta romana ARAA Light Record e Radio Italia SMI. “ANCORA A PIEDI NUDI” viene inserito nella compilation “COCKTAIL ITALIANO VOL 3”. Il 2010 si apre con una recensione sull’ANNUARIO UNDERGROUND (inserto musicale dedicato agli artisti emergenti). Sirio si esibisce poi al PREMIO SENZA ETICHETTA (manifestazione che ha come padrino Mogol) e a CARPE DIEM, programma musicale trasmesso su Sky. Esce l’album “L’INCUBO E IL SOGNO”, realizzato con Fabio Pollono alla Master Track Productions. Con “FRAGILE EQUILIBRIO” (uno dei brani estratti dal disco “L’INCUBO E IL SOGNO”) Sirio partecipa a SUPER PASS, trasmissione ideata dalla Music Live Concert di Art De Rosa, che va in onda su tutte le reti tv regionali, su Sky e (tramite Tele Pordenone) anche in Slovenia. Si esibisce alla prima edizione di BUSTO IN…CANTA, evento seguito dai giornali VARESE NEWS e VARESE NOTIZIE, dove il cantautore riceve anche una medaglia come finalista. L’album “L’INCUBO E IL SOGNO” raccoglie buone recensioni sulle riviste musicali EMOZIONI, UBIX e MUSIC IN. Nel 2011, tramite la ARAA Light Record, l’artista partecipa al 6 ° TROFEO ITALIA e al programma tv DIECI MINUTI Di ATTUALITA’ in onda su RAI 3. Segue un’intervista al settimanale DREAM MAGAZINE e la partecipazione alla rassegna milanese NOTE D’AUTORE. Nel 2012 le partecipazioni al PREMIO SENZA ETICHETTA ed al TOUR MUSIC FEST, le messe in onda radiofoniche su SF RADIO NETWORK e RADIO FUSION e gli spazi pubblicitari sulla rivista L’ISOLA CHE NON C’ERA. Sirio frequenta inoltre il CET (Centro Europeo Toscolano) diretto da Mogol, dove segue gli stage per cantautori tenuti da Francesco Gazzè e Valter Sacripanti (batterista per Simone Cristicchi). Dalla collaborazione nel 2013 con Filadelfo Castro (chitarrista e arrangiatore per Gatto Panceri, Marco Masini e vari big della musica italiana) nasce “IL GIORNO CHE VERRà”, nuovo singolo cui si aggiungono le cover “FIRENZE CANZONE TRISTE” di Ivan Graziani e “NOI DUE NEL MONDO E NELL’ANIMA” dei Pooh, rivisitate in una personale versione da Sirio. Seguono le partecipazioni al PREMIO SENZA ETICHETTA ed al TOUR MUSIC FEST, la programmazione radiofonica su SF RADIO NETWORK e LINEA RADIO SAVONA e le buone recensioni sulla rivista VIVAMAG. Nel 2014 sirio partecipa al Festival Di GHEDI (manifestazione nata dalla collaborazione tra WARNER Chappel, Radio Italia SMI e SONY Music). Nel 2015 Sirio partecipa al VIDEO FESTIVAL LIVE, dove (oltre ad esibirsi con le proprie canzoni) ha modo di seguire gli incontri formativi tenuti da Stefano D’Orazio dei Pooh, Manuel Frattini, Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar, Dennis Fantina e da Mara Maionchi. Esce finalmente il nuovo album “LUCE” frutto di tre differenti session con Filadelfo Castro, Andrea De Bernardi e Fabio Pollono. Il nuovo disco riscuote subito consensi sulle riviste L’ISOLA CHE NON C’ERA e VIVAMAG. Nel 2016 Grazie alla Vittek Records e La Fame Dischi, “STAGIONI DI VENTO” (una delle canzoni più rock

presenti nell’album “LUCE”) diventa il singolo scelto per la programmazione radiofonica su un gruppo di emittenti locali italiane, europee ed americane, raggiungendo così il 2° posto dell’EURO INDIE MUSIC CHART, la classifica Audio Coop – MEI delle oltre 300 canzoni indipendenti più ascoltate in Europa e viene poi inserita nella compilation “VITTEK MIX TAPE”. Il videoclip “STAGIONI DI VENTO” diretto da Giovanni Vaschi (già regista per Hey Hey Radio, North Side e altre band locali) viene presentato con un comunicato stampa ai lettori di MUSIC REVIEWS 2.0, MESCALINA, COMUNICATI MUSICALI, SOUND CONTEST, FATTI ITALIANI, EKO JOURNAL, ALL MUSIC 24 e RADIOPHONICA. Inoltre il videoclip

“STAGIONI DI VENTO” entra a far parte di SUPER PASS TV, trasmissione che va in onda su tutte le reti regionali, su Sky e Canale Italia. E per concludere anche un notevole spazio promozionale sulla rivista musicale ROCKIT.

www.facebook.com/siriomusicofficial

Pubblicata il 11/09/2017