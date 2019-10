“Grigio cenere” è il nuovo singolo di EVE, in radio dal 18 ottobre

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto con il brano “Colpa mia”, da Venerdì 18 Ottobre in tutti i digital store e nelle radio italiane arriva “Grigio cenere” (X Factory Production) il secondo singolo della cantautrice italo-svizzera Evelina Zanni, in arte Eve. La canzone, che farà parte di un album, parla di un periodo particolare vissuto dalla cantante, un momento apatico della vita, che può capitare a tutti, dove si va alla ricerca di stimoli e di emozioni.

Classe 2000, nasce a Lugano (Svizzera) da genitori italiani. Inizia a cantare nel coro della chiesa a 8 anni e da quel momento non ha più lasciato la musica. A 12 anni inizia a prendere lezioni di canto e scrive la sua prima canzone.

“Grigio cenere”, è scritta interamente da Eve, testo e musica.

La produzione è stata affidata come sempre a Nicolò Fragile, producer ed artista di fama internazionale, che vanta collaborazioni con i più noti artisti italiani: Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Mario Venuti, Stadio, Alex Baroni, Celentano, Ornella Vanoni, Loredana Bertè. In più di 20 anni di carriera ha lavorato ad oltre 200 album.

Social: https://www.instagram.com/evelina_zanni/ – https://www.facebook.com/evelina.zanni.3

Pubblicata il 21/10/2019