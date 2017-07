Greta, il singolo di debutto degli Up per un’estate tra pop e rock

Quattro promesse della celebre accademia romana Saint Louis College of Music, quattro musicisti che hanno deciso di condividere musica, passioni e idee. Così nascono gli Up e Greta è il loro singolo d’esordio, da qualche giorno in radio. Iniziano a incrociare gli strumenti, quasi per caso, fin quando un produttore non li scova e li stimola a scrivere musica originale. Nascono i primi brani, finché – nel dar vita a una canzone ispirata a una bellissima ragazza conosciuta tra un concerto e l’altro – si scopre che lei incarna inconsapevolmente il classico ruolo di deus ex machina. Ognuno di loro aveva conosciuto la stessa “dea” invaghendosi di lei – moderna groupie dell’era social – in contesti live differenti. Da qui il colpo di scena: la scelta di tramutare la coincidenza in canzone con il nome di Greta, e da qui l’insospettabile alchimia che ha unito il gruppo, in luogo di un più prevedibile scontro da galli nel pollaio per contendersi la dama. Il brano solare e coinvolgente, si presenta con un videoclip per la regia di Marco Castaldi. Tra fiati e chitarre acustiche la storia è quella che vi abbiamo raccontato, con quattro colpi di fulmine per la stessa amata ma, attenzione al colpo di scena del videoclip…

Tempo d’estate, tempo di sogni, ma senza prendersi troppo sul serio. Greta ha ammaliato i quattro protagonisti, e chissà che non farà altrettanto in giro, in questa estate 2017. Gli Up sono: Thomas Gabriele (voce), Simone Allori (piano/synth), Lorenzo Milone (chitarre) e Alessandro Milone (batteria/percussioni).

Greta

Pubblicata il 12/07/2017