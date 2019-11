Grandi novità per i Dust: dalla pubblicazione del disco d’esordio “Break The Silence” all’uscita dell’omonimo video!

Il disco d’esordio dei Dust dal titolo “Break The Silence” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

L’ouverture di un lavoro nato ben due anni fa, “Break the Silence” è la prima produzione dei Dust. Composto da otto brani, l’album è la raffigurazione della nuova consapevolezza musicale della band il che si deduce dai suoi testi metaforici e visceralmente emozionanti e da riff veloci ed incalzanti. Ma la pubblicazione dell’album non è l’unica novità relativa ai Dust, i quali annunciano anche l’uscita del video della rispettiva titletrack di cui vi consigliamo la visione.

“Break The Silence” Official Video:

Genere: Metalcore, Thrash metal, Heavy metal

Artisti simili: Trivium, Parkway Drive, Killswitch Engage

Pubblicata il 24/11/2019