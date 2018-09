Grande ritorno in radio per l’unconventional rock dei Moma: la band faentina presenta Your Face Is Like a Tweet, il nuovo videoclip!

Fuori oggi il nuovo videoclip dei MoMa: la band faentina presenta Y.F.I.L.A.T., acronimo di Your Face Is Like a Tweet, secondo singolo estratto dall’album A Permanent State Of Transition, edito dalla label bolognese Areasonica Records.

Entrata in rotazione sulle migliori emittenti indipendenti del bel paese, negli ultimi mesi la musica dei Moma ha anche toccato numerosi palchi italiani, ricordiamo tra gli altri il suggestivo concerto di apertura della rassegna musicale Dissonanze e quello sul palco dell’Arterìa di Vicolo Broglio, entrambi nel cuore della bella Bologna.

Adesso la band è pronta a regalarci una nuova chicca unconventional rock: arriva Your Face Is Like A Tweet, brano che racconta la trasformazione sociale scaturita dall’ingresso prorompente dei social network e dei media digitali nella nostra vita. Il videoclip, realizzato da Daniele Di Sturco e Maria Chiara Giordano (Associazione Lost in Babylon) e interpretato anche dagli stessi Moma, è stato interamente girato a Faenza in alcuni popolari luoghi di ritrovo come il Bar Clandestino, il Museo Zauli e la Casa del Popolo.

Il video presenta la giornata tipo di un giovane social-addicted la cui attenzione è integralmente e pericolosamente assorbita dall’inseparabile smartphone: il finale drammatico, che vi invitiamo a scoprire su youtube, incarna l’invito della band ad avvalersi delle potenzialità della tecnologia in modo consapevole, costruttivo e non alienante.

Potete acquistare l’album A Permanent State Of Transition su iTunes, Y.F.I.L.A.T. invece la trovate in radio oppure su Youtube!

Pubblicata il 07/09/2018