GOJI: “BEAT CHE BATTE” è il divertente e spensierato singolo del cantautore ferrarese.

Il singolo nasce da un singolare scambio di frasi scherzose dopo una serata intima che porta l’autore a scrivere una melodia divertente e simpatica.

La prima bozza di idea musicale viene presentata a Nicola Scarpante in arte Nikkoman, produttore e videomaker di fiducia di cui ricordiamo i successi come il “Pam Pam” (Cecilia Gayle) e “Waves Of Luv” (2 Black), il quale si trova estremamente entusiasta di costruire l’arrangiamento di quella prima melodia.

Nel frattempo Goji sviluppa un testo divertente e solare riferendosi alle serate dedicate all’amore fisico.

I suoni utilizzati da Goji e Nikkoman sono ispirati al mondo delle “serate House” e agli anni 90, creando un’atmosfera di leggerezza e di distrazione dall’ormai pesante realtà virtuale dei social network e dalla frenetica quotidianità.

Francesco Brunelli (Goji) cantautore e Nicola Scarpante (Nikkoman) produttore musicale, da sempre amici e colleghi musicali, conoscono Davide Maggioni (produttore della Rusty Records insieme a Maurizio Rugginenti) ad una festa privata dell’etichetta gestita da quest’ultimo. Da questo incontro nasce l’appuntamento con Davide, il quale dopo un ascolto del progetto, decide, entusiasta, di produrre l’idea dei ragazzi creando insieme un mondo nuovo con contaminazioni di cantautorato, elettronica, dance, anni 80/90 e amore per la musica.

Come le bacche non curano le malattie ma danno qualche beneficio, Goji vi regala un briciolo di leggerezza, spensieratezza, benessere momentaneo, e per chi lo coglierà, ci sarà anche qualche significato più profondo.

Autoproduzione

Radiodate: 12 giugno 2018

BIO

In una famiglia cresciuta a pane, Lucio Dalla e Battisti e con un padre che suonava la batteria non poteva che crescere un figlio che amasse la musica e venisse profondamente influenzato fin da bambino da quei suoni, quelle parole – pesate, curate e cantate – per riuscire ad arrivare al cuore delle persone. Così nasce l’amore per la musica di Francesco Brunelli, in arte Goji.

Dopo diversi premi vinti, tra cui il premio “Red Passion” al “Sanremo Music Awards 2015” e il primo premio inediti al “Sanremo Open Theatre 2016”, partecipa al concorso “La Bella e La Voce” vincendo il premio della critica con il brano “Santa Pazienza”.

Francesco è un amante della vita e della musica… I suoi brani possono nascere dalla vita di tutti i giorni ma anche da ricerche su qualcosa di più profondo (di cui non sveliamo nulla).

Porta dentro di se la passione per i suoni elettronici e li cerca ascoltando gli artisti più affermati di tutto il mondo.

Goji sta attualmente lavorando ad un progetto musicale con Davide Maggioni (produttore della Rusty Records) e Nicola Scarpante (produttore musicale e videomaker di cui ricordiamo successi come il “Pam Pam – Cecilia Gayle” e “Waves Of Luv – 2 Black”) dove troveremo la fusione tra elettronica, divertimento, critica sociale e ultimo ma non per ultimo… amore… che per Goji è la forza più potente dell’universo.

Pubblicata il 02/07/2018