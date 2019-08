“God Only Knows”, il blues dei Supercollider

Il progetto SUPERCOLLIDER nasce quando Fabio Minari e Andrea Bastiani, già impegnati musicalmente in alcune band, decidono di chiamare alla batteria il compagno di vecchia data Giorgio Gabusi per sperimentare nuove idee su pezzi nati durante alcune jam sessions; quando dopo pochi mesi Matteo Magatelli si unisce

al trio il nucleo della band risulta costituito.

Fra il 2013 ed il 2014 la band attraversa il periodo di massima presenza live ed arriverà ad esibirsi in oltre quindici show, compresa la finale dell’ Emergenza Festival 2014. Seguono partecipazioni a diversi festival e contest, e il conseguente approdo alle fasi finali di SanRemo Rock 2018, con annessa esibizione al Teatro Ariston.

I loro brani – in lingua inglese – hanno sonorità che riflettono la passione della band per il sound british. Nel 2018, dopo aver firmato con l’etichetta discografica TRB rec, ripubblicano il loro primo EP: quattro brani, tutti con un sound molto radiofonico.

Ora i SUPERCOLLIDER tornano con un nuovo singolo dalle atmosfere d’altri tempi, caldo ed avvolgente, decisamente orientato al blues: è “God Only Knows“, un viaggio di sei minuti fra chitarre, organi hammond e linee di basso sinuose e precise USA-style. La voce del frontman Fabio Minari si allontana dai sapori rock e britpop assaporati nei brani dell’EP e si immerge in atmosfere ben più sognanti, una performance coronata dagli assoli carichi di emotività di Matteo Magatelli.

Un singolo di grande intensità, che mostra una volta di più la poliedricità del quartetto bresciano.

Pubblicata il 25/08/2019