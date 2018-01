GLORIA ZACCARIA “JACK” IL NUOVO SINGOLO POP-ROCK DELLA CANTANTE BRESCIANA PRESENTATO A “SANREMO GIOVANI 2018”

Jack è un brano che parla di un ragazzo disabile, soprannominato Jack, che affronta la vita con coraggio e determinazione grazie all’aiuto delle persone, familiari e amici, che lo affiancano. Questo è il punto di vista di chi lo ama e che cerca di rendere possibile quello che sembra impossibile: il ritorno ad una vita, fatta ͞di cose semplici͟, che siano una corsa contro il vento oppure un giro in biciletta.

Guarda qui il video: https://www.youtube.com/watch?v=te1VZr4GkSY&feature=youtu.be

Il brano, presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2018, è in fase di selezione anche per rappresentare San Marino agli Eurovision Song contest 2018.

Autoproduzione

Autore: Luisa Piscitelli

Produttore e Arrangiatore: ANTONIO CHINDAMO

Studio di registrazione: AUDITORIA RECORDS

Radio date: 17 novembre 2017

BIO

Bresciana di Collebeato. A 12 anni comincia a coltivare la passione per la musica e avvia il suo percorso partecipando come voce solista al coro della scuola. A 19 anni intraprende un corso di studi presso l’Accademia Lizard di Brescia che frequenta per 3 anni partecipando nel contempo a diversi concorsi canori. Da gennaio 2014 studia tecnica e interpretazione musicale dei vari generi ma soprattutto nel pop, r&b e musica leggera. Ha partecipato a numerosi concorsi canori raggiungendo sempre un ottimo riscontro e risultato.

• “Cantatour” edizione 2011, 3 vittorie di tappa e 3^ classificata nella finalissima;

• Finalista per due anni consecutivi al concorso di canto “Mai smettere di sognare” di Castegnato;

• Finalista regionale al concorso di canto “Premio Eleonora Lavore 2014”;

• Finalista del “Premio Canzone Italiana 2014” di Sirmione e Vincitrice del Premio del Pubblico.

Nell’ agosto 2015 breve tour in alcuni locali degli Stati Uniti, in particolar modo a LosAngeles e dintorni dove ha presentato le cover di brani degli anni ‘70 e ‘80 rivisitati e reinterpretati nel suo personalissimo stile.

• 26 Ottobre 2015 ospite all’evento “La Vetrina dei Talenti” in Expo 2015;

• 13 Febbraio 2016 ospite all’Open Theatre di Sanremo;

• 19 Giugno 2016 protagonista della Festa della Musica organizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

• 24 Settembre 2016 Concerto di beneficienza per le famiglie colpite dal terremoto di Amatrice in collaborazione con le “Alter Echo String Quartet” presso Gardaforum di Montichiari;

• 21 Ottobre 2016 vincitrice del i Premio Speciale della critica Mia Martini;

• Dicembre 2016 breve tour in Giappone per alcune date del suo spettacolo “Music Parade” omaggio alla musica internazionale degli anni ’80 da lei reinterpretati.

DISCOGRAFIA

2015 Dimmi se l’uomo sei tu (Singolo)

2016 Liberi (Singolo)

2016 Lui (Premio Mia Martini)

2017 Amore Disegnato (Singolo)

Contatti e social

Pubblicata il 25/01/2018