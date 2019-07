GLIFFO pubblica il singolo “Get The Sun In Your Head”

Gliffo pubblica una canzone su come aprire la mente, dimenticare i dolori e distendersi Get The Sun In Your Head.

Una mattina Gliffo si alzò fischiettando e aveva una bella melodia in testa. Ha fischiato questa melodia nel suo smartphone e l’ha inviata a un produttore musicale con sede a Berlino… e all’improvviso la sua canzone è nella Top Ten delle classifiche tedesche di Amazon (versione Rock / Pop). Ora Get The Sun In Your Head è arrivata anche in Italia.

L’intero progetto è andato in porto con la collaborazione di un vecchio amico che è un musicista professionista e produttore musicale. Riconobbe immediatamente il potenziale della melodia di Gliffo. Oltre alla versione Rock / Pop che puoi guardare nel video musicale di YouTube, il produttore Jörg Sieghart ha realizzato 2 diversi House Remixes, uno per House Radios, uno per House Pista da ballo…

Gliffo (che non aveva mai scritto una canzone prima d’ora) ha avuto l’idea di una canzone all’improvviso e l’ha messa al sicuro. Ha inviato l’idea a un produttore musicale con sede a Berlino che era rimasto colpito dal fatto che qualcuno che non aveva mai scritto una canzone prima fosse in grado di scrivere una melodia così accattivante. Con l’aiuto di questo produttore, Gliffo ha terminato la sua canzone con un vero e proprio hookline che è stato pubblicato come Get The Sun In Your Head.

L’artista Gliffo è – per la sua professione principale – un imprenditore a tempo pieno…

Gliffo ama il rock così come la musica e i musicisti del cantautorato pop che sanno davvero suonare i loro strumenti… cerca di creare un certo suono rock / pop con un messaggio positivo

In questa canzone troverai una melodia orecchiabile con armonie interessanti, gli amanti della chitarra scopriranno molte belle pennate di chitarra e gli amanti della voce un’esibizione corale dei cantanti di supporto… tutto combinato con il suono sonoro della voce di Gliffos Newcomer.

Gliffo viene dalla Germania e vive in Baviera (sud della Germania). Nella produzione di Get the Sun In Your Head hanno suonato i seguenti musicisti:

Gliffo: voce

Jörg Sieghart: acoustic & electric guitars, bass, keyboards, drums & programming, cori

Selin Akbaba: cori

Markolf Ehrig: violino

