Gli Ondacaustica firmano per Native Division Records: disco in arrivo entro l’estate

Gruppo originario della Provincia di Como, gli Ondacaustica pubblicheranno un nuovo disco che sarà distribuito dalla Native Division Records, subetichetta aperta a sonorità diverse della blasonata label hard and heavy Volcano Records.

Nel nuovo album degli Onda Caustica il rock più energico d’ispirazione a stelle e strisce, incontra la

ricercatezza delle melodie e l’attenzione ai testi in italiano per un connubio personale ed unico.

Il disco arriverà nei migliori negozi di dischi tramite Audioglobe ed in tutti gli store digitali entro

l’estate, sulla pagina dell’etichetta si legge che prossimamente saranno svelati ulteriori dettagli

sulla data di uscita, titolo e tracklist.

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/NativeDivisionRecords



www.facebook.com/pg/Onda432Hz



Pubblicata il 03/05/2017