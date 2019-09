Gli Hangarvain rifanno Black Betty

Gli Hangarvain, dopo aver annunciato l’uscita del nuovo disco fissata per l’11 ottobre prossimo, hanno rilasciato il primo brano che anticipa l’album. La band southern rock ha rifatto la classica Black Betty, da molti attribuita ai Ram Jam negli anni Settanta ma che in realtà era già il rifacimento di un canto tradizionale afroamericano registrato per la prima volta da Alan Lomax nel 1933 in una prigione del Texas.

Gli Hangarvain che la scorsa estate hanno diviso il palco con The Darkness, Destrage, Pino Scotto, Ancillotti, in un tour che li ha portati in giro per l’Italia, hanno già annunciato tracklist e copertina del nuovo disco The Great Machine che sarà pubblicato in cd e vinile attraverso Volcano Records.

Ecco il link per ascoltare Black Betty degli Hangarvain

Pubblicata il 06/09/2019