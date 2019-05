Gli E.S.S.E.N.Z.A. al loro esordio discografico con lâ€™album Se Ti Perdi, Tuo Danno: alt rock a tinte fosche ma leggere come pioggia.

Via al lancio di Se Ti Perdi, Tuo Danno, album d’esordio degli E.S.S.E.N.Z.A., edito dalla label bolognese Vivamusic e accompagnato in radio dal primo singolo estratto Waves.

E.S.S.E.N.Z.A. , un acronimo dalle sfumature oniriche (Esistenza Sintomatica Sospesa Errante Nello Zoo Angelico) per una band che milita sul panorama musicale italiano dal lontano 2013 con una formazione che vede Cody alla Voce, Kazzai e Toni alle Chitarre, Jack alla Batteria e Cicci al Basso.

Nati da un’idea del chitarrista partenopeo Antonino Mazzamuto, in arte Toni, che ha fatto sue nel tempo le tradizioni della propria terra modulandole all’interno del suo percorso musicale, gli E.S.S.E.N.Z.A. costruiscono in un primo momento il loro sound su matrice psichedelica, influenzati dallo sfondo stilistico di gruppi d’eccezione come Tame Impala, Pink Floyd e The Cure, solo per citarne alcuni.

Dopo diversi anni di intensa attività live, la band sente la necessità di esprimere la propria creatività a 360 gradi: una vena artistica che pesca a piene mani nell’alternative rock, a tratti buia e ovattata, triste e malinconica, tuttavia caratterizzata da una forte componente di groove e sonorità d’impatto che, potenti come un’onda e leggere come una pioggia di fine estate, estrapolano dall’anima stessa degli E.S.S.E.N.Z.A. testi e musiche inedite dal sapore poetico ma ben ancorate alla realtà.

Pubblicata il 21/05/2019