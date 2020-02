“Glass of Wine”, il nuovo singolo di Max Rumiano Project feat. Mightee Mike & Morena

Il nuovo video di Max Rumiano Project “Glass of Wine” è da oggi disponibile alla visione. Il singolo è estratto dal primo disco da solista dell’artista torinese Massimo Rumiano “Soul Tracks vol.1”, in uscita via Blue Mama Records il prossimo 13 marzo in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“Glass of Wine” è un brano prodotto in featuring con due personalità molto attive nella scena black indipendente di Torino. Stiamo parlando del cantante hip hop Mightee Mike, noto per vari progetti dalla forte vena NeoSoul tra cui il Jazz RapSody Collective, il quale ha partecipato attivamente alla scrittura del testo, e della giovane e talentuosa vocalist Morena. Ogni elemento di “Glass of Wine” segue uno storytelling ben definito: l’attitudine e gli atteggiamenti dei due vocalist nel video richiamano fortemente il testo e la storia del brano, creando un’atmosfera divertente ed ironica che permette all’ascoltatore di immergersi a capofitto nel mondo di Max Rumiano. Non resta che ascoltarlo.

Ecco il link per guardare il video di “Glass of Wine”:

Genere: Neo Soul

Artisti simili: Moonchild, Robert Glasper, Ian Ewing

Pubblicata il 13/02/2020