Giulia Ciaroni giovane Artista marchigiana presenta un nuovo brano “Luna e Mare”

Giulia Ciaroni è una cantautrice marchigiana con una particolarissima voce molto intensa e al di fuori dei canoni femminili.

I suoi testi profondi e diretti e le sue canzoni dal sapore pop internazionale l’hanno resa vincitrice del “Disconnected Music Contest 2017” con il brano “Rosa Blu” di cui realizzerà il nuovo video in autunno.

Attualmente Giulia Ciaroni sta promuovendo il brano “Luna e Mare” (feat. Miss Simpatia) prodotto dalla Art Media Music (Etichetta Indipendente Marchigiana) con la quale ha iniziato una recente collaborazione.

Video “Luna e Mare” https://youtu.be/mezIZPZC15I

Streaming o Download “Luna e Mare” https://goo.gl/CVwYEG

www.facebook.com/giuliaciaroni

www.artmediamusic.it

Biografia:

Giulia Ciaroni è una cantautrice marchigiana nata a Urbino (PU) il 17 dicembre 1987.

Il genere che la rappresenta maggiormente è il pop; cresce ascoltando la musica dei grandi cantautori italiani.

Con il colore della sua voce, al di fuori dei soliti canoni femminili, si è sempre messa in luce ai vari concorsi ai quali ha partecipato, ricevendo sempre apprezzamenti per la sua timbrica e le sue interpretazioni. Il suo percorso musicale ha inizio nel 2009, quando partecipa e vince il “Festival Gallo D’Oro” (Gallo di Petriano, PU) con un brano edito, aggiudicandosi una borsa di studio di 6 mesi presso la scuola di canto “Pianeta Musica” di Pesaro (PU) del Maestro Davide Di Gregorio.

Nel 2011 partecipa al “Vallesina Montalto – Uffugo Pop Rock Festival” (AN) (Organizzato da Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar), accedendo alla finale.

Nel 2013 da avvio al suo percorso da cantautrice.. e inizia a proporre a qualche concorso, il frutto delle sue prime scritture, ottenendo tra l’altro, riscontri sempre molto positivi.

Nel 2015 esce il primo videoclip di un suo brano, dal titolo DOVE SEI.. (che è possibile vedere su YouTube, arrangiamenti di Emanuele Canu)

il 2016 è un’anno che porta una grande soddisfazione alla cantautrice marchigiana, che viene notata dal produttore Rossano Eleuteri (ROS group; ex bassista di Nek) con il quale prende vita l’ inedito dal titolo LIMITI (acquistabile su tutti i maggiori Digital Store)

ed è proprio il singolo “Limiti”, che diventa importantissimo per la giovane artista.. la quale, inviando il brano alla nota etichetta discografica “Pressing Line” (fondata dal grande Lucio Dalla), viene inserita nel progetto “Alla Finestra”… un’iniziativa che consente a giovani artisti meritevoli, di farsi promuovere attraverso questo spazio, nel sito internet dell’etichetta.

Nel 2017, Giulia collabora con l’Etichetta Art Media Music e con i produttori Massimo Bozzi (ex collaboratore di Mina, Biagio Antonacci, Stadio, Lucio Dalla ) e Roberto Speranzini dove realizza alcuni brani “Luna e Mare” attualmente in produzione e “Rosa Blu” , con la quale vince il Disconnected Music Contest . Qui l’artista viene notata in giuria, dal noto autore e produttore Carlo Rizioli, con il quale sta iniziando una nuova collaborazione.

Pubblicata il 01/09/2017