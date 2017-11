GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE ALL’ARTERÌA SARÀ LA NOTTE DEL ROCK CON I SUPERCATS AND THE BADGER E FERRUCCIO FUSETTI!

Giunti nel pieno della rassegna di concerti curata da Areasonica Records all’Arterìa di Bologna, questo Giovedì 23 Novembre sarà una notte tutta dedicata al migliore rock di stampo internazionale: per cominciare un preludio d’eccezione, con l’incredibile voce di Ferruccio Fusetti che, accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, ci trasporterà in un mondo sognante di rock ballads dalle suggestive impronte metal, e si prosegue in bellezza con la band italo-americana Supercats and the Badger, per un tuffo in un sound d’Oltreoceano da godere fino all’ultima nota.

Apre la serata Ferruccio Fusetti: cantante e chitarrista virtuoso e poliedrico, si sta facendo notare sul mercato discografico con l’ambizioso album “Under The Moonlight”, una raccolta di ballate rock-metal in chiave acustica che ha già raccolto gli entusiasmi del pubblico ed il favore della critica di settore: le sue canzoni finiscono in heavy rotation su moltissime radio italiane conquistando di diritto diverse posizioni nella classifica di musica emergente dell’Indie Music Like stilata dal MEI.

A seguire i Supercats And The Badger: band italo-americana di stanza a Bologna che nasce dall’idea del leader newyorkese Mike Nash. Il loro secondo disco “Time Machine”, uscito per Areasonica Records, vanta collaborazioni importanti quali gli arrangiamenti di Massimo Zanotti (anche al trombone), la featuring di Federico Poggipollini, le chitarre di Placido Salamone, le trombe di Davide Guidoni e i soli vocali della cantante Sara Zaccarelli. Già trasmesso con ampie rotazioni dalle radio italiane, l’album “Time Machine” ha ricevuto ottimi riscontri dalla critica musicale ed è stato presentato nella sua coinvolgente veste live in alcuni fra i più importanti palchi bolognesi, dal Bravo Cafè a Vicolo Bolognetti, per poi approdare a questo impedibile concerto all’Arterìa di Vicolo Broglio. Giovedì 23 novembre, una notte da vivere ad un passo dal palco: vi aspettiamo!

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE | Areasonica Live @ Arterìa: SUPERCATS + FERRUCCIO FUSETTI

Vicolo Broglio 1/E – Bologna

INIZIO ORE 22 – INGRESSO GRATUITO

