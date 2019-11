“Giove”, il nuovo singolo “Green” di Play TC

Play Tc, al secolo De Cicco Marco Antonio, classe 96, è autore e compositore dal 2015.

Nel suo percorso artistico ha collaborato con figure illustri della scena rap italiana old school tra

cui Inoki e Kiave.

Nel 2019 entra nel roster ufficiale dell’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi, con cui è pubblica il suo nuovo singolo GIOVE.

GIOVE è il nuovo singolo di Play Tc che, in linea con l’attuale movimento #GreenTeen promosso da Greta Thunberg, tratta temi di attualità quali l’inquinamento globale e la disperata ricerca di trovare un “nuovo Pianeta Terra“.

Il brano spinge l’ascoltatore con sottile ironia – ma allo stesso tempo con ferma condanna verso il consumo smodato della plastica ed il comportamento “masochista” dell’essere umano nei riguardi della vita e del Pianeta – a prendere coscienza che non esiste “un pianeta migliore“ del nostro e che stiamo solo contribuendo all’estinzione di una “fantastica fauna“. Finalmente un brano Trap con contenuti solidi, con l’intento di affrontare e diffondere attraverso la musica un messaggio importante per ognuno di noi.

Pubblicata il 24/11/2019