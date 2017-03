GIANFRANCO GADDI “SE…” È IL TESTO TRATTO DAL LIBRO “OLTRE IL CONFINE” DEL MUSICISTA-POETA, CONDENSATO IN UN VIDEOCLIP CHE VEDE LA REGIA E LA COMPOSIZIONE MUSICALE DI FRANCESCO PALMIERI E LA VOCE NARRANTE DELL’ATTRICE ISABO’

Il testo è tratto dal libro “Oltre il confine”, raccolta delle poesie di Gianfranco Gaddi, giunto alla sua seconda pubblicazione dopo “Lascia aperto il tuo cuore”.

Le parole qui riescono a coniugare sapientemente la musicalità tipica di uno stile sofisticato, di un codice ben studiato, con la purezza e

l’immediatezza della modernità. Dove? Nella danza di ritmo e ricerca, nella scelta dei tempi e delle parole, nell’accurata composizione e nell’acuto protendersi dello sguardo, alla ricerca di quel dettaglio chiave che può spalancare una consapevolezza immensa. L’esistenza stessa si piega per entrare nelle parole, e non viceversa, dando vita ad una raccolta preziosa che ricolloca il genere poetico nella sua giusta nicchia di universale interpretabilità.

Testo: Gianfranco Gaddi

Attrice e voce narrante: Isabò

Music: Francesco Palmieri

BIO

Sono passati ormai molti anni dall’acquisto della sua prima chitarra e dagli studi di teoria e pratica del basso elettrico con Mauro Iezzi. Da allora per Gianfranco Gaddi è iniziato un lungo cammino che, attraverso molteplici esperienze di compositore e bassista in molte band, lo arricchisce fino ad intraprendere una strada solitaria come musicista e autore di testi, musica e libri. Da qui la nascita di quattro album, due strumentali e due completati dal canto tra cui “Vita”, realizzato in collaborazione con Stefano Pulga che ne ha curato gli arrangiamenti e il mix e interpretato da Sahara Simon.

Dalla musica ai testi, dai testi ai libri e la conseguente collaborazione artistica con Isabo’, attrice e voce narrante nel video “SE…” tratto dal libro “Oltre il confine”.

2009: Album “09112007″

2010: Album “It’s time” Elettronica-strumentale

2011: EP “Vita” guest: Stefano Pulga(Arrangiamenti e Mix) e Sahara Simon(Voce)

2013: EP “Sguardo al passato

2013 Libro “Lascia aperto il tuo cuore”

Premio Letterario “INSIEME NEL MONDO”

2016: ALBUM “Symbiosis” Elettronica-strumentale e Libro “Oltre il confine” (Premio Letterario Internazionale “Insieme nel mondo” di Savona; Premio letterario Internazionale “Lilly Brogi LA Pergola Arte” di Firenze)

Pubblicata il 09/03/2017