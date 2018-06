Gerald Milton, il nuovo singolo è All I Do

Gerald Milton, è un artista hip hop e un sound engineering che ha firmato con Slam Entertainment e ha pubblicato il 5 giugno scorso il suo nuovo singolo dal titolo All I do.

Cresciuto nella Igbo Nation, a sud-est della Nigeria, lo stile musicale rap di Milton è stato influenzato dai suoi fratelli. Milton fonde la sua musica con gli stili reggae e afrobeat per creare la sua sonorità unica e particolare. È nato a Lagos, in Nigeria, ed è di origine nigeriana.

Dopo il diploma di scuola superiore, Milton ha ottenuto l’ammissione a studiare Industrial Physics-Electronics and IT Applications, laureandosi nel 2013 presso la Covenant University in Fisica Industriale-Elettronica e Applicazioni IT.

Durante gli anni di studio Milton si esibiva in concerti all’interno e all’esterno del Campus, che alla fine lo portarono a ricevere il suo primo riconoscimento musicale nel 2012.

“All I do Is win Like DJ Khaled,

Feeling So High and This is No weed,

You Still Poor all You got is greed,

Buried to the ground I came up as a seed”

Gerald Milton nel 2018 ha pubblicato per Slam Entertainment’s Recording un nuovo singolo intitolato All I Do un brano hip hop che parla di come per essere dei “vincenti” bisogna avere ambizioni e una visione positiva delle cose come DJ Khaled, un famoso disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico statunitense.

Segui Gerald Milton

Pubblicata il 07/06/2018