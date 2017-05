G1 dedica un brano Trap alla Sicilia. “Maiorca” anticipa il disco ufficiale

G1, esponente di Siracusa (costa orientale della Sicilia) noto per la sua carriera di Produttore, sancisce con “Maiorca” l’inizio di una nuova esperienza artistica come cantante e rapper.

“Maiorca”, primo estratto da un album ufficiale ancora in lavorazione, usa la metafora/omaggio del sub e campione Siracusano Enzo Maiorca per parlare di Siracusa e della Sicilia. Una sorta di critica e provocazione che parte dalla ricerca della verità negli “abissi” per arrivare in supericie.

Orientato sempre al Trap, G1 propone un brano che caratterizza e conferma l’unicità del concpet sonoro e dello stesso artista. Riflessioni e contenuti conscious resi accattivanti da un suono fluente e totalmente nuovo.

Il progetto é particolarmente curato, soprattutto nella dimensione video che prevede fra le sue ambientazioni panoramiche di Buccheri e Palazzolo.

Il brano anticipa direttamente il disco “IO”, mostrandosi come biglietto da visita per un progetto che sarà unico nel suo genere e nuovo all’interno di un contesto musicale tipicamente conservatore.

G1 fa inoltre parte dei testimonial della nuova linea di orologi italiana KAN WATCHES, sponsor del video. Per restare aggiornati sulle novità potete seguire la pagina facebook.com/g1officialpage

LINK VIDEOCLIP :

Pubblicata il 29/05/2017