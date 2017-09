FUORI ZERO SBAGLI, IL NUOVO SINGOLO DI MYALE ACCOMPAGNATO DAL VIDEOCLIP!

Areasonica Records dà il via al lancio di Zero Sbagli, il nuovo singolo – secondo estratto dall’omonimo album - di Myale!

Il disco, uscito nel maggio del 2017, colleziona in questi mesi ottimi riscontri di critica e di pubblico; Ci Provo Sempre…, primo brano estratto, spopola in radio finendo in heavy rotation su numerose emittenti italiane, l’album Myale riceve una brillante recensione su Radio Coop a cura di Antonio Bacciocchi che scrive “Ottimo pop rock che si avvicina al trend attuale caro a nomi come The Giornalisti e Stato Sociale. [...] Brani freschi, bene arrangiati e costruiti alla perfezione per il gusto indie attuale.”

Myale presenta dunque Zero sbagli, un pezzo dal sound leggero e coinvolgente, accompagnato da un videoclip fatto di sorrisi e paradossi e girato nella splendida cornice di Dallas (Texas) per la regia di Samuele Cangi e Ivo Krankowski: una canzone che ha il marchio dell’indie italiano, una celebrazione dell’errore e della spontaneità del vivere con tutti gli imprevisti del caso. Come dice l’artista: “il vecchio detto ‘sbagliando si impara” è sempre valido, l’importante è fare sempre sbagli nuovi.”

