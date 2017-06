FUORI THROUGH DIRTY VIBES: ARRIVA IL TRASCINANTE ROCK FOLK DELLE CHERRY IN THE MUD!

Dalla Toscana arrivano le Cherry In The Mud, il duo busker Folk Rock tutto al femminile pronto a farci emozionare con il suo trascinante album d’esordio Through Dirty Vibes targato Areasonica Records!

Dopo aver collezionato negli ultimi mesi quasi 100 live, tra cui le esibizioni all’Egg Summer Arena di Viareggio e la Riserva Indie di Contatto Radio Popolare Network, e dopo aver partecipato a diversi festival e contest, come la Fiera Internazionale della Musica di Erba e il New Sound of Acoustic Music in occasione delle preselezioni dell’Acoustic Guitar Meeting di Cremona, le Cherry sono pronte ad entrare ufficialmente sul mercato discografico italiano.

Through Dirty Vibes è un disco potente, caratterizzato da melodie accattivanti e da inconfondibili accenti esotici. Si distingue grazie alle sue composizioni attuali e dinamiche e alle piacevoli armonizzazioni tra la voce soul e graffiante di Valeria e quella più delicata e carezzevole di Chiara: una varietà di ritmi e suoni che ricrea atmosfere sognanti ed evocative destinate a restare impresse nella memoria di chi ascolta.

L’uscita di Through Dirty Vibes è accompagnata da Tell Me, il primo singolo estratto dal disco: brano dalla forte carica emotiva che racconta una storia d’amore fatta di maschere e bugie. Le Cherry In The Mud celebreranno l’uscita ufficiale di Through Dirty Vibes il prossimo 19 giugno con un live d’eccezione presso il Mosaica Book Bar di Lido di Camaiore (LU), non mancate!

Pubblicata il 13/06/2017