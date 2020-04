Fuori “The Time is right now” il nuovo singolo di andybemackin

Il 3 aprile 2020 andybemackin ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo The Time is right now uscito sulle migliori piattaforme musicali.

andybemackin è un emergente cantante, rapper, cantautore e produttore di Dahlonega, una città a nord di Atlanta, in Georgia. Andy (il suo nome) fa musica dall’estate del 2015. Tutte insieme le sue canzoni hanno raccolto oltre 100.000 stream sulle piattaforme digitali.

La sua musica è principalmente Hip Hop / Rap con l’influenza di Wiz Khalifa, Mac Miller, Juice Wrld, Russ, Kid Cudi, ecc. Ma alla fine lui fa la musica che gli piace e che suona bene.

Il 3 maggio 2019 ha pubblicato il suo album di debutto dal titolo Sad, insieme al video musicale del singolo estratto Quit Sleepin’. Nelle sue più recenti collaborazioni, andybemackin ha collaborato con Projects To Mansions su Closed Curtains e successivamente con RavageRaps su Real Friends e I’m The S**t, che da solo ha totalizzato quasi 40.000 stream su Spotify!

Andy ha anche recentemente lavorato con Rickadan, nativo di Londra, in una canzone chiamata Pull Up, un altro singolo che resterà in testa a chi lo ascolta per settimane.

Il suo nuovo singolo uscito qualche giorno fa si intitola The Time is right now e parla di come prendere decisioni e cercare portarle avanti con impegno.

Ascolta The Time is right now su Spotify

«È anche quello che mi ripeto quotidianamente – ci racconta andybemackin – e mi motivo a tenere la testa alta durante tutte le mie lotte».

Il secondo verso invece è rivolto all’ascoltatore e Andy prova a ispirare l’amore per se stessi e a dire loro di tenere la testa alta, qualunque cosa accada.

Attualmente andybemackin continua a scrivere, registrare, produrre e pubblicare musica su tutte le migliori piattaforme musicali.

Pubblicata il 07/04/2020