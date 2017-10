FUORI TEMPI DISTRATTI, IL NUOVO ALBUM DEL CANTAUTORE ALESSANDRO DI CARO!

Via al lancio di Tempi Distratti, il nuovo album del cantautore siciliano pop rock Alessandro Di Caro, edito dalla label bolognese Viva Music e accompagnato dal primo singolo omonimo Tempi Distratti, title track del disco!

L’esperienza musicale di Alessandro di Caro, inizia in Sicilia alla fine degli anni ‘90 come chitarrista e cantante in formazioni rock locali. Nel 2001 si trasferisce a Bologna e studia presso la Music Academy con il chitarrista Massimiliano Magagni. Dal 2002 partecipa al Festival delle Arti, sotto la direzione artistica del cantautore Andrea Mingardi.

Dopo essersi trasferito a Livorno, sua sede attuale, nell’autunno del 2017 firma con l’etichetta indipendente bolognese Viva Music per il suo primo lavoro discografico Tempi Distratti - con all’interno una bellissima cover, omaggio a Cosa Resta, celebre brano di Piero Ciampi.

Pubblicata il 03/10/2017