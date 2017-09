FUORI PROLOGO: COMINCIA COSI’ IL RACCONTO DEI MILLANTASTORIE!

Via al lancio di Prologo, il primo album dei Millantastorie targato Areasonica Records! Tre ballate dal sound cantautorale e scanzonato che nascondono, dentro le loro liriche colorate e le loro vivaci sfumature più pop, un mondo di storie emotivamente profonde e destinate ad essere comprese attraverso la chiave dell’ironia.

La band, originaria della bella Napoli, è già approdata, nel 2015, alle semifinali del Pazo Contest e ha calcato diversi palchi e music club dell’hinterland napoletano aprendo i concerti di Willy and International e dei Mostri Lanciati Da Vega. La musica dei Millantastorie, influenzata dai grandi nomi del cantautorato italiano, dimostra una grande cura nella composizione dei brani e un’attenzione particolare ai testi, dedicati a personaggi all’apparenza comuni che con le loro ipocondrie e piccole nevrosi, sono in grado di dipingere – a grandi pennellate – una realtà del tutto variopinta e personale.

Il primo singolo estratto da Prologo è Tra Un Matto e Un Genio, brano dal ritmo coinvolgente e dal mood pensieroso, che ha come protagoniste tre persone non convenzionali, caparbie, reputate folli ma che, guidate da un sogno, hanno finito per rivoluzionare la loro vita.

Pubblicata il 12/09/2017