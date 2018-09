Fuori Numero Uno, il nuovo singolo degli Ashi: la band capitolina presenta un nuovo brano esplosivo accompagnato da un videoclip da guardare col fiato sospeso!

La band capitolina degli Ashi continua alla grande il suo percorso e cavalca senza intoppi la brulicante scena musicale del bel paese: in radio e su Youtube arriva infatti Numero Uno, secondo singolo estratto dall’album fresco fresco di pubblicazione Corto Circuito Isterico!

Genuinamente romani, con un sound che strizza l’occhio al mercato discografico d’oltreoceano, gli Ashi collezionano negli ultimi mesi interviste, approfondimenti e recensioni particolarmente positive sul loro nuovo lavoro: Eugenio Iannetta di MelodyLane scrive “Il vero corto circuito è quello che loro innescano tra l’interpretazione standard dei generi e quello che miscelano. [...] Dodici tracce che profumano di internazionalità, nonostante le forti radici nostrane, con un occhio oltre i confini del Bel Paese. Che esordio, complimenti“ e Antonio Bacciocchi di RadioCoop rincara la dose: “Il trio romano all’esordio con un album piuttosto particolare. La matrice è indubbiamente debitrice alla tradizione hard/metal/rock ma riesce ad assimilare influenze “estranee” come punk, post wave e addirittura ritmiche ska in levare. Una miscela apparentemente inconciliabile ma che in realtà funziona parecchio bene.”

Un ottimo debutto dunque, seguito dall’uscita del singolo Numero Uno: brano di denuncia contro l’illusione dell’uomo moderno che pensa erroneamente di essere al centro degli interessi di chi vuole solo vendere e guadagnare, in piena logica capitalista. Il videoclip che lo accompagna trasforma in immagini questa illusione diventandone lo specchio inquieto e martellante. Insomma, vi hanno convinti di essere il Numero Uno ma ahimé – come dicono gli Ashi – “in un sistema binario in cui l’altro valore è zero!”

Potete acquistare Corto Circuito Isterico su OpenMusic, su iTunes e su tutti i migliori portali internazionali. Il videoclip di Numero Uno invece lo trovate su Youtube!

Pubblicata il 14/09/2018